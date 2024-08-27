Автомобильный крестный ход состоится в Хабаровске

С 3 по 6 сентября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе в Хабаровскую епархию прибудет чудотворный список иконы Божией Матери «Казанская». Это та самая икона, перед которой молились Минин и Пожарский, перед тем, как изгнать врагов из нашего Отечества, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
4 сентября после Всенощного бдения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будет совершен Автомобильный крестный ход с Казанской иконой вокруг Хабаровска. Начало в 19:00.
Приглашаем присоединиться к Крестному ходу на личном автомобиле! Сбор на верхней площадке кафедрального собора! Маршрут следования: Преображенский собор-храм в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо»-храм Покрова Пресвятой Богородицы-храм святого благоверного князя Александра Невского.