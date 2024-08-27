Очевидцы сообщили о замеченной у остановки в Перми змее

На прикреплённых к посту кадрах видно, что по газону в листве ползёт маленькая чёрная змея с жёлтым пятном на голове. Она двигается в сторону деревьев, а потом скрывается среди зарослей. Подписчики канала сообщили в комментариях, что это обычный уж, которого не стоит бояться.