Очевидцы сообщили о замеченной у остановки в Перми змее

Очевидцы сообщили в телеграм-канале о замеченной в Перми у остановки общественного транспорта змее.
Пост опубликован 26 августа.
«Замечена змея у остановки “Улица Кировоградская” (Кировский район краевого центра)», — написали горожане.
На прикреплённых к посту кадрах видно, что по газону в листве ползёт маленькая чёрная змея с жёлтым пятном на голове. Она двигается в сторону деревьев, а потом скрывается среди зарослей. Подписчики канала сообщили в комментариях, что это обычный уж, которого не стоит бояться.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми нашли под балконом жилого дома на улице Хабаровской синалойскую королевскую змею. Очевидцы были напуганы и не понимали, как помочь пресмыкающемуся, поскольку не знали, ядовито ли оно. Горожане позвонили по номеру «112». На место прибыл эксперт по змеям и забрал животное.