Хабаровского пожарного наградили медалью за спасение утопающего

Сам случай произошел в первой половине мая 2024 года, когда Евгений Тимонин патрулировал пожароопасную обстановку возле поселка Уссурийский и близлежащих дач. Он заметил в воде рыбака, который начал тонуть и бросился ему на помощь. Также на выручку пришли двое местных жителей, которые помогли перенести пострадавшего мужчину в дом и переодели в сухое.