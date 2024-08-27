Хабаровского пожарного наградили медалью за спасение утопающего

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю наградило медалью «За спасение погибающих на водах» сотрудника специализированной пожарно-спасательной части Евгения Тимонина за то, что он спас тонущего рыбака в речном затоне на острове Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сам случай произошел в первой половине мая 2024 года, когда Евгений Тимонин патрулировал пожароопасную обстановку возле поселка Уссурийский и близлежащих дач. Он заметил в воде рыбака, который начал тонуть и бросился ему на помощь. Также на выручку пришли двое местных жителей, которые помогли перенести пострадавшего мужчину в дом и переодели в сухое.
Приказ о награждении медалью Евгения Тимонина был подписан 31 мая, а сама награда была вручена накануне в торжественной обстановке. Двое местных жителей — Светлана Бурова и Степан Бежевец — также были отмечены руководством МЧС: им вручили грамоты «За мужество, самоотверженность, отвагу, выдержку и профессионализм, проявленные при спасении человека на воде на острове Большой Уссурийский».
Все участвующие в спасении люди не считают, что совершили что-то особенное, и самое главное — мужчина остался жив. Напомним, пожарные расчеты МЧС ежегодно дежурят на островах Кабельный и Большой Уссурийский с конца апреля по конец мая и осенью, когда повышена опасность возгораний травы и дачных участков. Пожарный расчет в поселке Уссурийский составляет четыре человека.