Миграционные рейды по строительным объектам провели полицейские в Хабаровске

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ч. 1.1 ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.