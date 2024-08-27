Миграционные рейды по строительным объектам провели полицейские в Хабаровске

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску провели рейдовые мероприятия на территории ряда строительных объектов расположенных на территории краевого центра с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Всего за время мероприятий проверено более 50 иностранных граждан, у 27 были выявлены различные нарушения.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ч. 1.1 ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Судами Хабаровска нарушителям назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 52 тысячи рублей.
Трем иностранным гражданам предстоит пройти процедуру административного выдворения с территории Российской Федерации.
В настоящее время полицейские устанавливают юридические лица, которые не проверили законность осуществления иностранными рабочими трудовой деятельности, с целью дальнейшего их привлечения к административной ответственности.