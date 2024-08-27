Новосибирская область: зарплаты жителей региона взлетели на 21,6%

Отметим, что наибольший прирост наблюдается в сфере информации и связи: средняя зарплата в этом секторе достигла 134 577 рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2023 годом. Значительный рост также наблюдается в сфере финансов и страхования, где средний доход составил 115 440 рублей.