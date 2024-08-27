Новосибирская область: зарплаты жителей региона взлетели на 21,6%

По данным Новосибирскстата, жители региона получили ощутимое повышение заработной платы в первом полугодии 2024 года. Средняя зарплата выросла до 71 168 рублей, что на 21,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Отметим, что наибольший прирост наблюдается в сфере информации и связи: средняя зарплата в этом секторе достигла 134 577 рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2023 годом. Значительный рост также наблюдается в сфере финансов и страхования, где средний доход составил 115 440 рублей.
В то же время, минимальный уровень зарплат по-прежнему сохраняется в гостиничном и ресторанном бизнесе (43 690 рублей) и в административной деятельности (48 000 рублей).
По данным Сибирского Федерального округа, средняя зарплата по региону составила 73 990 рублей. Лидерами по уровню зарплат остаются Красноярский край и Иркутская область.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирский инвалид выиграл суд по восстановлению пенсионных выплат.