Сибирская отшельница Агафья Лыкова угостила новосибирцев пирогом

В ответ женщину угостили виноградом, яблоками и арбузом. Хозяйка заимки готовится отметить свой 80-ый день рождения. Агафье Лыковой уже не просто справляться с огородом и другими хлопотами. Митрополит привез ей помощницу — 70-летнюю Александру Колмакову. Она проведет в тайге несколько недель, и, если женщинам удастся найти общий язык, помощница останется с Агафьей на всю зиму.