Сибирская отшельница Агафья Лыкова угостила новосибирцев пирогом

Старообрядцы из Новосибирска получили морковно-тыквенный пирог от известной сибирской отшельницы — Агафьи Лыковой. Угощение привез глава русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Как рассказали в пресс-службе Новосибирской старообрядческой общины, он отправился в тайгу, чтобы исповедовать Агафью.
— Прилетевшим на вертолётах гостям Агафья Карповна предложила скромную постную трапезу — хлеб собственной выпечки, пирожки с морковью и варёную картошку, — добавили там.
В ответ женщину угостили виноградом, яблоками и арбузом. Хозяйка заимки готовится отметить свой 80-ый день рождения. Агафье Лыковой уже не просто справляться с огородом и другими хлопотами. Митрополит привез ей помощницу — 70-летнюю Александру Колмакову. Она проведет в тайге несколько недель, и, если женщинам удастся найти общий язык, помощница останется с Агафьей на всю зиму.
Сибирская отшельница из семьи старообрядцев живет в тайге абсолютно одна с 1988 года. В июле к ее дому повадились медведи, а любимую козу укусила змея.