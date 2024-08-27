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Ядовитый тис и дедушка киви: что можно увидеть на экскурсии по хабаровскому дендрарию

Дендрарий называют зеленой жемчужиной Хабаровска неслучайно — попадая на вторую линию его аллей, с удивлением понимаешь, что почти не слышишь гула машин, находясь при этом в центре города.

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Тишину нарушает пение птиц да разговоры проходящих мимо людей.

Попасть в такое место с экскурсией в солнечный нежаркий день — двойное удовольствие. Бродить по дорожкам вместе с гидом, наслаждаясь природой и слушая удивительные рассказы о растениях, переживших ледниковый период и сохранивших свои тропические привычки, о ядовитом тисе, из которого в средние века делали кубки, чтобы травить неугодных вассалов, о родственнике киви, растущем у нас, на Дальнем Востоке — все это доставляет огромное удовольствие.

Делимся с читателями «МК» фотографиями с экскурсии «Дендрарий — зеленая жемчужина Хабаровска» и зовем всех на увлекательную прогулку.

экология