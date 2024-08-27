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Накроет трехдневный дождь: прогноз погоды в Новосибирске на 27−30 августа

Осадки продолжатся и в выходные дни, так что новосибирцам стоит подготовиться к дождливой погоде.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Аргументы и факты

Синоптики «Яндекс Погоды» представили прогноз на три дня новой рабочей недели в Новосибирске.

Во вторник, 27 августа, горожан ожидает дождливая погода: осадки начнутся с утра и продлятся до ночи. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов.

В среду, 28 августа, утро встретит новосибирцев прохладой — всего +11 градусов. Дождь будет идти на протяжении всего дня, а температура не поднимется выше +18 градусов. Ожидается слабый западный ветер.

Четверг, 29 августа, порадует облачной погодой с прояснениями утром, однако дождь начнется днем. Температура воздуха составит от +11 до +22 градусов.

В последний рабочий день недели, 30 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди. Утром температура составит +15 градусов, а днем поднимется до +18. Осадки продолжатся и в выходные дни, так что новосибирцам стоит подготовиться к дождливой погоде.