Накроет трехдневный дождь: прогноз погоды в Новосибирске на 27−30 августа

Синоптики «Яндекс Погоды» представили прогноз на три дня новой рабочей недели в Новосибирске.
Во вторник, 27 августа, горожан ожидает дождливая погода: осадки начнутся с утра и продлятся до ночи. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов.
В среду, 28 августа, утро встретит новосибирцев прохладой — всего +11 градусов. Дождь будет идти на протяжении всего дня, а температура не поднимется выше +18 градусов. Ожидается слабый западный ветер.
Четверг, 29 августа, порадует облачной погодой с прояснениями утром, однако дождь начнется днем. Температура воздуха составит от +11 до +22 градусов.
В последний рабочий день недели, 30 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди. Утром температура составит +15 градусов, а днем поднимется до +18. Осадки продолжатся и в выходные дни, так что новосибирцам стоит подготовиться к дождливой погоде.