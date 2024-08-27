Накроет трехдневный дождь: прогноз погоды в Новосибирске на 27−30 августа

В последний рабочий день недели, 30 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди. Утром температура составит +15 градусов, а днем поднимется до +18. Осадки продолжатся и в выходные дни, так что новосибирцам стоит подготовиться к дождливой погоде.