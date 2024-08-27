На соревнованиях по велогонкам две спортсменки из Ангарска выиграли золото

Другая девушка обошла своих соперниц во всероссийских соревнованиях среди юниорок 17−18 лет. Она показала лучший результат в гонке на время — 47,920. Также заняла первое место в гонке «Классик». Обе победительницы тренируются в одном и том же центре под руководством Андрея Савина.