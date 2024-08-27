На соревнованиях по велогонкам две спортсменки из Ангарска выиграли золото

Спортсменки из Ангарска стали победительницами восьмого этапа Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Состязание состоялось в Ростове-на-Дону с 21 по 25 августа. Участницами также стали девушки из Брянской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.
— Мастер спорта России завоевала золотую медаль в гонке на время среди женщин, она показала результат — 46,340. В гонке «Классик» девушка также поднялась на первую ступень пьедестала почета, — рассказали в пресс-службе министерства.
Другая девушка обошла своих соперниц во всероссийских соревнованиях среди юниорок 17−18 лет. Она показала лучший результат в гонке на время — 47,920. Также заняла первое место в гонке «Классик». Обе победительницы тренируются в одном и том же центре под руководством Андрея Савина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на железнодорожном переезде в Тулунском районе 27 августа временно ограничено движение машин.