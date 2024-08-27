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Реконструкция стадиона имени Ленина продолжается в Хабаровске

Поступила первая часть комплектующих системы подогрева.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске продолжается реконструкция стадиона имени Ленина. Здесь уже демонтировали газон и вышедшую из строя систему подогрева, сняли верхний слой основания футбольного поля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства, председателя попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Керима Сунгурова.

Ранее на арене произвели демонтаж газона и труб вышедшей из строя системы подогрева, сняли верхний слой основания футбольного поля.

После грейдером выровняли площадку и повторно провели геодезические работы. Со стадиона вывезено более 1000 кубометров грунта. Вскрыли и убрали старый коллектор системы подогрева.

Скоро своё место займёт новая — первая партия труб уже на месте, оставшаяся часть в пути.

«Продолжаем делать всё возможное, чтобы команда “СКА-Хабаровск” как можно скорее вернулась домой к своим болельщикам», — отметил Керим Сунгуров.

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