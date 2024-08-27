Реконструкция стадиона имени Ленина продолжается в Хабаровске

В Хабаровске продолжается реконструкция стадиона имени Ленина. Здесь уже демонтировали газон и вышедшую из строя систему подогрева, сняли верхний слой основания футбольного поля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства, председателя попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Керима Сунгурова.