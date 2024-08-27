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«Халяву собирают руками»: большую находку обнаружили прямо у дома в столице ДФО — кадры

«Сейчас все ломанутся туда», — комментируют люди.

Источник: PrimaMedia.ru

Большую находку обнаружили прямо у дома в столице ДФО. Кадры с места опубликовали в tg-канале vtoryakvdk (18+).

Во дворе одного из домов на улице Енисейской во Владивостоке жителей приятно удивило необычное явление: на яблонях уже начали созревать первые плоды. Многие отмечают, что вид созревающих фруктов добавляет уюта и красоты двору, а также поднимает настроение горожанам.

В соцсетях обстановку активно комментируют очевидцы:

«Халяву собирают руками»;

«Сейчас все ломанутся туда»;

«Красотища какая».

флора и фауна