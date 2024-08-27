«Халяву собирают руками»: большую находку обнаружили прямо у дома в столице ДФО — кадры

Большую находку обнаружили прямо у дома в столице ДФО. Кадры с места опубликовали в tg-канале vtoryakvdk (18+).
Во дворе одного из домов на улице Енисейской во Владивостоке жителей приятно удивило необычное явление: на яблонях уже начали созревать первые плоды. Многие отмечают, что вид созревающих фруктов добавляет уюта и красоты двору, а также поднимает настроение горожанам.
В соцсетях обстановку активно комментируют очевидцы:
«Халяву собирают руками»;
«Сейчас все ломанутся туда»;
«Красотища какая».