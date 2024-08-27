Линден Вей поделился мыслями о переходе в «Авангард»

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Линден Вей поделился своими мыслями о переходе в команду в интервью AllHockey.Ru. Он рассказал, что мог перейти в «Авангард» ещё прошлой осенью, но этот переход не состоялся.
«Я изначально уехал в Германию, чтобы попробовать что-то новое. Мне понравилось жить там. Но хоккей в России, безусловно, лучше, и поэтому я вернулся в страну, где провел несколько лет», — отметил Вей.
Он также сказал, что клубы в Германии не могут заменить легионера на другого иностранца в течение сезона.
«Я поговорил с руководством команды. Тяжело было это пережить, но что есть, то есть», — добавил он.
Он подчеркнул, что переход в «Авангард» — это отличная возможность стать частью сильной команды с шансами на победу в Кубке Гагарина. А также отметил, что «Авангард» проявлял интерес к нему на протяжении длительного времени.