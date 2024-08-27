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Якутскому бойцу Родимиру Максимову присвоено звание Героя России

Источник: Российская газета

Военнослужащий из Таттинского района Якутии Родимир Максимов с позывным «Бурхат» стал Героем России, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

Вчера президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Айсен Николаев вкратце рассказал о подвиге земляка. Радомир двое суток в одиночку оборонял занятый опорный пункт ВСУ, отбив четыре штурма и уничтожив 27 противников.

«Даже несмотря на ранение, он выполнил поставленную боевую задачу. Во многом благодаря Родимиру нашим войскам удалось отстоять занятые позиции», — написал Николаев.

Максимов стал восьмым Героем России из Якутии за время проведения специальной военной операции.