Приморцы передали землякам на передовую автомобиль скорой помощи

«Очередной автомобиль мы передаем нашим ребятам, в наш приморский “Тигр”. Он уже закрепился на позициях, оборудуется на местах, согласно приказу командира 155-й бригады морской пехоты. Я получаю ежедневную информацию от Сергея Викторовича Ефремова, командира батальона “Тигр”. Ребята уверены в своих силах, стоят надежно, получают все необходимое вооружение, специальное снаряжение. В ближайшее время им дополнительно будут переданы приборы ночного видения, монокуляры, техника радиоэлектронной борьбы. Такой автомобиль всегда нужен и важен, чтобы вывезти раненого, доставить его в медицинский отряд особого назначения и далее в госпиталь», — подчеркнул Губернатор.