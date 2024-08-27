Икону Казанской Божьей Матери привезут в Иркутск на 3 дня. Рассказываем, где можно будет увидеть святыню

Образ Богородицы, пред которым молились Минин и Пожарский, пред которым русские просили заступничества во времена Отечественной войны 1812 года. Больше ста лет она была потеряна и обретена вновь в прошлом году. Икона Казанской Божьей Матери в Иркутске 2024 окажется 31 августа. Ее привезут в рамках Всероссийского крестного хода, который стартовал в мае от стен Московского Кремля. Святыня побывала уже в десятках городов, а в последний летний день прибудет в столицу Приангарья. Рассказываем, где можно будет ее увидеть.
Икона Казанской Божьей Матери в Иркутске 2024 проведет только три дня. Узнали, где ее можно будет помолиться перед образом.
31 августа.
Встречать икону Казанской Божьей Матерью будут 31 августа в 9 утра в аэропорту. После чего будет отслужен молебен в Богоявленском кафедральном соборе. Там же в 17.00 в этот день запланировано богослужение, возглавит которое митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Стоит отметить, что 31 августа в церковь на ул. Сухэ-Батора, 1 также будут доставлены из Знаменского монастыря мощи первого Иркутского епископа — святителя Иннокентия.
1 сентября.
В первый осенний день по центральным улицам города пройдет крестный ход с Казанской иконой Божией Матери и мощами святителя Иннокентия Иркутского. Начнется он в 8.30 у Богоявленского кафедрального собора. Верующие пройдут со святынями до площади графа Сперанского — к месту взорванного в 1932 году Казанского собора. В девять утра здесь начнется общегородская литургия.
После божественной литургии, примерно в 11.45, также на площади графа Сперанского отслужат молебен о даровании победы. Затем христиане снова пойдут крестным ходом от площади графа Сперанского через улицы Ленина и Сухэ-Батора обратно в Богоявленский собор.
2 сентября.
2 числа помолиться пред Казанской иконой Божьей Матери смогут ангарчане. Икону доставят к 9.00 в Троицкий кафедральный собор города Ангарска, что находится на улице Троицкая, 1.
В Иркутск святыня вернется после 17.00 в Казанскую церковь на улице Баррикад, 34/1. А отсюда в 23.00 ее повезут в аэропорт. Икону уже ждут в Хабаровске.
Икону Казанской Божьей Матери в Иркутск привезут как раз к открытию дней русской духовности и культуры «Сияние России». Оно состоится 1 сентября в 15.00 на набережной у памятника императору Александру III. Там в этот день запланирован концерт.
Стоит отметить, что «Сиянию России» в этом году исполняется 30 лет, а инициаторами этой традиции были также писатель Валентин Распутин, поэт Марк Сергеев. Прибытие святыни как раз к празднику станет отличным подарком для верующих.
Икона Казанской Божьей Матери, которая прибудет в Иркутск — это московский список иконы Казанской Божией Матери. Искусствоведы относят его написание примерно к 1580 году. Эта икона была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. После трехдневной молитвы пред ней и удалось русским войскам освободить Москву от захватчиков в 1612 году. После этого образ находился сначала в Введенской церкви на Лубянке, а потом обрел, можно сказать, постоянное место жительства в возведенном Казанском соборе.
Во времена Отечественной войны 1812 года французские военные сняли оклад с иконы, но саму святыню удалось спасти. Однако, во времена революции икона была потеряна. Найти ее удалось только через 105 лет.
В 2023 году в День народного единства и день Казанской иконы Пресвятой Богородицы святыня вернулась в Казанский собор на Красной площади.