Икону Казанской Божьей Матери привезут в Иркутск на 3 дня. Рассказываем, где можно будет увидеть святыню

Образ Богородицы, пред которым молились Минин и Пожарский, пред которым русские просили заступничества во времена Отечественной войны 1812 года. Больше ста лет она была потеряна и обретена вновь в прошлом году. Икона Казанской Божьей Матери в Иркутске 2024 окажется 31 августа. Ее привезут в рамках Всероссийского крестного хода, который стартовал в мае от стен Московского Кремля. Святыня побывала уже в десятках городов, а в последний летний день прибудет в столицу Приангарья. Рассказываем, где можно будет ее увидеть.