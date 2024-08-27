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Кинокритик сравнил ремейк фильма «Ворон» с оригиналом

Источник: Известия

Вышедший на прошлой неделе фильм «Ворон» режиссера Руперта Сандерса уступает оригинальной кинокартине 1994 года Алекса Пройаса. Таким мнением 27 августа поделился кинокритик, корреспондент «Известий» Дмитрий Карпюк.

«Темную атмосферу оригинального фильма и комикса подменили на яркую клиповую картинку, вставили в сюжет несколько лишних, никуда не ведущих отступлений и написали крайне неловкие диалоги для двух главных героев», — отметил он.

По его мнению, оригинальная картина остается удачным супергеройским мистическим триллером для подростков, однако «Ворон» 2024 года стал примером того, как в этом жанре снимать не стоит.

Также Карпюк объяснил, почему фильм провалился в прокате США и стал успешным в России.

По данным американской газеты Variety, в первые выходные лента заработала в Штатах $4,6 млн при бюджете в $50 млн. При этом согласно информации портала Kinobusiness, «Ворон» Сандерса стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 95 млн рублей за выходные.

«В Америке этот фильм начали ругать еще до того, как он вышел, — поклонники оригинального фильма и комикса возненавидели его еще на уровне трелейра, который выглядел слишком гламурно и недостаточно готически», — сказал Карпюк.

Кром того, кинокритик отметил, что в России кинолента стала популярна, так как «на фильм про любовь, смерть и месть, да еще и с клоуном из “Оно”, с интересом пойдет огромное количество людей, даже несмотря на недовольство фанатов за рубежом».

Франшиза «Ворон» с рейтингом 18+ стартовала в российских кинотеатрах 22 августа. Роль главного героя — мрачного мстителя Эрика Дрейвена — сыграл Билл Скарсгард, он же клоун Пеннивайз из хоррора «Оно». Сюжет «Ворона» нового образца рассказывает о том, как ключевой персонаж и девушка Шелли (британская певица FKA Twigs) знакомятся в реабилитационном центре и сбегают оттуда, когда за последней приходят опасные люди.