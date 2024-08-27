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В Омские школы доставили рюкзаки с канцелярией для первоклассников

Ученики получат их 2 сентября, в День знаний.

Источник: Комсомольская правда

В Год семьи каждый первоклассник Омска и области, по поручению губернатора Виталия Хоценко, получит рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей.

Уже 24,5 тысячи рюкзаков и канцелярских наборов были переданы во все школы региона. Внутри каждого рюкзака находятся необходимые учебные материалы: дневник, тетради в клетку, линейка, обложки для тетрадей, папки-конверты на кнопке, пенал, карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, акварель, гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, а также цветная бумага и цветной картон.

Все первоклассники получат свои рюкзаки и канцелярские наборы 2 сентября на торжественных линейках.

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