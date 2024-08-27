В Омские школы доставили рюкзаки с канцелярией для первоклассников

Уже 24,5 тысячи рюкзаков и канцелярских наборов были переданы во все школы региона. Внутри каждого рюкзака находятся необходимые учебные материалы: дневник, тетради в клетку, линейка, обложки для тетрадей, папки-конверты на кнопке, пенал, карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, акварель, гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, а также цветная бумага и цветной картон.