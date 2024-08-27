В Новосибирске ребенок закрыл в туалете маму и бабушку

В Новосибирске спасателей вызвали на улицу Селезнева в Центральный район города. Помощь специалистов потребовалась двум женщинам — они были заперты в туалете и не могли самостоятельно выбраться. Там их закрыл двухлетний малыш.
— 2-х летний ребенок закрыл в туалете маму и бабушку, в квартире включена плита, — говорится в сводке МАСС.
Спасатели обеспечили доступ в помещение, освободили 75-летнюю и 30-летнюю женщин. Нашалившему малышу помощь врачей не понадобилась, с ним все в порядке, также как и с его родственницами.