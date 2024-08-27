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В Новосибирске ребенок закрыл в туалете маму и бабушку

В квартире при этом работала плита.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасателей вызвали на улицу Селезнева в Центральный район города. Помощь специалистов потребовалась двум женщинам — они были заперты в туалете и не могли самостоятельно выбраться. Там их закрыл двухлетний малыш.

— 2-х летний ребенок закрыл в туалете маму и бабушку, в квартире включена плита, — говорится в сводке МАСС.

Спасатели обеспечили доступ в помещение, освободили 75-летнюю и 30-летнюю женщин. Нашалившему малышу помощь врачей не понадобилась, с ним все в порядке, также как и с его родственницами.