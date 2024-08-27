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Бывший Starbucks откроется в Иркутске

В Иркутске строится новая кофейня.

Источник: Freepik

В Иркутске откроется первое кафе федеральной сети кофеен, которой раньше принадлежал бренд Starbucks в России. Об этом сообщается в Telegram-канале иркутского заведения.

«Пока стройка новой кофейни идёт полным ходом, мы уехали на обучение в Москву. В столичном филиале сети кофеен наши топ-бариста отработали приготовление напитков и погрузились в культуру бренда. Везем все знания в Иркутск», — говорится в сообщении.

Также с российского рынка ушли такие компании как H&M, Victoria s Secret, Reserved.

Напомним, что в июле в Иркутске открылась сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

Ранее АиФ-Иркутск писали о том, как корреспондент посетил «русский квартал» в Пекине — столице Китая и поделился, чем он удивил.

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