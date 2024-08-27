Бывший Starbucks откроется в Иркутске

«Пока стройка новой кофейни идёт полным ходом, мы уехали на обучение в Москву. В столичном филиале сети кофеен наши топ-бариста отработали приготовление напитков и погрузились в культуру бренда. Везем все знания в Иркутск», — говорится в сообщении.