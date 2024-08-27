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В Омске вновь зафиксирована многочасовая задержка рейса

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 8:00 вторника, 27 августа 2024 года, на продолжительное, по оценке автора, время задержан лишь один рейс.

Источник: Freepik

Речь вновь идет о маршруте Омск-Сочи.

На сей раз вместо 4:30 борт, по предварительной информации, отправится в пункт назначения лишь в 8:50. Таким образом, вылет отложен более чем на 4 часа. Примечательно, что за это время в курортный город успел отправиться более поздний рейс, выполняемый силами другой авиакомпании. Он покинул воздушную гавань также с небольшим опозданием — в 7:52 вместо 7:20.

Отметим, задержка рейсов до Сочи фиксируется практически каждодневно. Чаще всего причиной сбоя в графике вылета считается позднее прибытие воздушного судна под осуществление рейса. Такой факт актуален и для названного.