В Омске вновь зафиксирована многочасовая задержка рейса

На сей раз вместо 4:30 борт, по предварительной информации, отправится в пункт назначения лишь в 8:50. Таким образом, вылет отложен более чем на 4 часа. Примечательно, что за это время в курортный город успел отправиться более поздний рейс, выполняемый силами другой авиакомпании. Он покинул воздушную гавань также с небольшим опозданием — в 7:52 вместо 7:20.