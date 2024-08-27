В Минобре назвали пять новых правил, которые вводятся в омских школах с 1 сентября

В министерстве образования Омской области опубликовали список изменений в школах с 1 сентября. Все они были введены согласно рекомендациям Рособрнадзора. Публикуем список новых правил.
1. Контрольных работ станет меньше
Согласно изменениям, контрольные работы должны занимать не более 10% учебного времени. Так, в Рособрнадзоре сообщили, что будут проводить только четыре проверки качества образования: национальные сопоставительные исследования качества общего образования, ВПР в школах, ВПР в организациях СПО и международные сопоставительные исследования.
2. Советники по воспитанию будут получать доплату
Её сумма составит 5 тысяч рублей. В Омской области выплаты получат 664 человека. Деньги выделяются из федерального бюджета.
3. В школы вернутся уроки труда
Заниматься на уроках труда ученики будут с пятого класса. Для школьников 5−7 классов предусмотрено два часа в неделю, для школьников 8−9 классов — один час. Детей будут учить по обязательным модулям, которые включают в себя как робототехнику, так и обращение с пищевыми продуктами.
4. Уроков ОБЖ больше не будет
Вместо этого предмета в школах будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет появится в расписании у школьников 8−11 классов. Он будет включать и курсы по начальной военной подготовке.
5. Изменятся уроки физкультуры
Для этого предмета вводятся отдельные модули по следующим видам спорта: дзюдо, гольф, биатлон, теннис, скалолазание, ушу, бокс, тяжёлая атлетика, спортивный туризм, хоккей на траве и другие.
Кроме того, в «Разговорах о важном» добавится курс по семьеведению.