В Минобре назвали пять новых правил, которые вводятся в омских школах с 1 сентября

Заниматься на уроках труда ученики будут с пятого класса. Для школьников 5−7 классов предусмотрено два часа в неделю, для школьников 8−9 классов — один час. Детей будут учить по обязательным модулям, которые включают в себя как робототехнику, так и обращение с пищевыми продуктами.