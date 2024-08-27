Кризис с водителями автобусов во Владивостоке: как город решает транспортные проблемы

Так, например, накануне стало известно, что уже третий день на маршруте № 91, который курсирует от автовокзала до улицы Майора Филипова, нет ни одного автобуса. Об этом рассказали местные жители — в Телеграм-канале (18+) vtoryakvdk. Как сообщил сам перевозчик, причиной стала поломка автобуса. В ООО «Каслар» лишь принесли свои извинения за отсутствие транспорта.