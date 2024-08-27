Кризис с водителями автобусов во Владивостоке: как город решает транспортные проблемы

Проблема с нехваткой водителей городских автобусов снова остров встала во Владивостоке. Из-за этого, как следствие, общественный транспорт выходит на маршрут не в полном составе, а пассажирам в ожидании приходится стоять на порядок больше времени, чем обычно. В администрации города рассказали, какие меры принимаются для решения сложившейся ситуации.
Так, например, накануне стало известно, что уже третий день на маршруте № 91, который курсирует от автовокзала до улицы Майора Филипова, нет ни одного автобуса. Об этом рассказали местные жители — в Телеграм-канале (18+) vtoryakvdk. Как сообщил сам перевозчик, причиной стала поломка автобуса. В ООО «Каслар» лишь принесли свои извинения за отсутствие транспорта.
«Не понятно, почему если сломался один автобус, то нет второго на замену? Их должно быть два на маршруте. Детям скоро в школу, а для пенсионеров тяжело пешком идти с холма»", — негодуют владивостокцы.
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что на сегодняшний день движение автобусов восстановлено.
«За этот инцидент перевозчик привлечен к ответственности в виде штрафов», — отчитались в мэрии.
В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день, многие автотранспортные компании, в том числе обслуживающие маршруты № 91 и № 55 — это еще одна «боль» горожан во Владивостоке, столкнулись с проблемой нехватки водительского состава, вследствие чего нарушается установленный интервал движения. Для обеспечения планового выпуска перевозчики ведут активную работу по поиску и заинтересованности граждан в устройстве на работу в качестве водителей маршрутных транспортных средств.
«За несоответствие фактического количества транспорта на и нарушение расписания, предприятия привлекают к ответственности в виде штрафов», — подытожили в администрации города.
Напомним, как стало известно накануне, совсем скоро во Владивостоке появится новый автобусный маршрут до острова Русский. Рейс № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум» запустят в сентябре. Управление транспорта администрации города объявило открытый аукцион среди компаний-перевозчиков.