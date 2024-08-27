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Теплоход «Метеор» 27 августа отправится по маршруту «Усолье-Сибирское — Братск»

Ранее жители областного центра добирались на автобусах.

Источник: Комсомольская правда

Из-за низкого уровня воды в реке Ангара в Приангарье 27 августа рейс на теплоходе «Метеор» проследует по маршруту «Усолье-Сибирское — Братск».Об этом рассказали на официальном сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 августа рейсы с Иркутска до Братска отменяли. Но тогда работники придумали альтернативное решение.

— Перевозка по заранее приобретенным билетам на отрезке пути «Иркутск — Усолье-Сибирское» будет осуществлена на автобусе, — рассказали в пресс-службе пароходства.

О следующих рейсах «Иркутск — Братск — Иркутск» сообщат позже. Все будет зависеть от гидрологической обстановки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одной из квартира Усть-Кута начался пожар. Причиной стало короткое замыкание стиральной машины. Пламя потушили, а владельца техники отправили в больницу с небольшим отравлением угарным газом.