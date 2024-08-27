Без горячей воды остались больше 60 домов в центре Новосибирска

По данным карты отключений систем жизнеобеспечения, на момент публикации горячей воды нет в домах по улицам Советская, Фрунзе, Державина, Сибирская, Ермака, Нарымская, Крылова, Красный проспект и другим. Всего без горячей воды остались 68 зданий. Пока водоснабжение планируют вернуть к 16:00 сегодня.