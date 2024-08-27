Без горячей воды остались больше 60 домов в центре Новосибирска

Вечером 26 августа на улице Советской недалеко от Нарымского сквера произошёл прорыв трубы с горячей водой. После аварии сотрудники СГК сразу же приступили к работам.
По данным карты отключений систем жизнеобеспечения, на момент публикации горячей воды нет в домах по улицам Советская, Фрунзе, Державина, Сибирская, Ермака, Нарымская, Крылова, Красный проспект и другим. Всего без горячей воды остались 68 зданий. Пока водоснабжение планируют вернуть к 16:00 сегодня.
Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку по факту дефекта на теплосети по улице Советской. Сотрудниками надзорного ведомства будет дана оценка соблюдения законодательства при производстве ремонтных работ на данном участке теплосети ответственными лицами.