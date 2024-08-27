В КХЛ объяснили, почему Матч звёзд проведут в Новосибирске, а не в Омске

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, почему следующий Матч звёзд пройдёт в Новосибирске. В планах был и Омск, но омский клуб от участия в затратном мероприятии отказался.
«Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с точки зрения финансовой стороны для принимающей стороны. У Омска в этом году в планах заложены серьёзные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звёзд», — сказал представитель КХЛ.
Напомним, Матч звёзд КХЛ пройдёт в Новосибирске в следующем году, 8 и 9 февраля. Прежнее руководство «Авангарда» планировало провести турнир в Омске, однако нынешние руководители отказались от этой идеи, назвав её «очень дорогим удовольствием».