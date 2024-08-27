В Емельяновском районе торжественно открыли отремонтированный мост через Качу

После капитального ремонта в поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского района состоялось открытие моста через Качу. В церемонии принял участие председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и, по словам спикера, еще несколько лет назад объект находился почти в аварийном состоянии:
«Сегодняшнее открытие было бы невозможно без активности местных жителей и местных властей. Так, благодаря совместной работе введен в эксплуатацию важный для многих объект. Уверен, что он прослужит жителям района еще долгие годы».
По словам главы сельсовета Натальи Воскобойник, ремонт 40-метрового моста стартовал в прошлом году. К настоящему времени здесь привели в порядок конструкции, а также обновили полотно моста и подъездные пути. Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и на эти цели направили более 111 млн рублей.
«Сегодня, действительно, знаменательное событие. Старый мост пришел в негодность и задача, которая была поставлена, перед строителями — выполнена. Мы имеем современный, красивый, безопасный мост, которым будут пользоваться жители», — рассказал в ходе церемонии открытия Глава Емельяновского района Сергей Дамов.