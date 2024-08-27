В Емельяновском районе торжественно открыли отремонтированный мост через Качу

По словам главы сельсовета Натальи Воскобойник, ремонт 40-метрового моста стартовал в прошлом году. К настоящему времени здесь привели в порядок конструкции, а также обновили полотно моста и подъездные пути. Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и на эти цели направили более 111 млн рублей.