Открытый диалог: Россельхознадзор обсудил правоприменительную практику на территории Омской области во 2 квартале 2024 года

Руководитель Управления Олег Подкорытов отметил, что Россельхознадзор снижает административное давление на бизнес и делает упор на профилактику и разъяснение обязательных требований. За первое полугодие 2024 года для омских аграриев было проведено более 25 тысяч профилактических мероприятий.