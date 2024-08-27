Открытый диалог: Россельхознадзор обсудил правоприменительную практику на территории Омской области во 2 квартале 2024 года

23 августа 2024 года в Управлении Россельхознадзора по Омской области состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за второй квартал 2024 года. В мероприятии приняли участие представители органов власти, бизнес-сообщества, организаций-экспортеров и другие заинтересованные лица.
Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с порядком уведомления при использовании агрохимикатов, проведением государственного мониторинга зерна, вывозом домашних питомцев за рубеж и другими актуальными темами.
Руководитель Управления Олег Подкорытов отметил, что Россельхознадзор снижает административное давление на бизнес и делает упор на профилактику и разъяснение обязательных требований. За первое полугодие 2024 года для омских аграриев было проведено более 25 тысяч профилактических мероприятий.
Также было отмечено, что мониторинг информационных систем позволяет оперативно фиксировать нарушения и принимать меры по их предупреждению. Из объявленных ведомством 1700 предостережений порядка 1500 стали результатом работы в системах учёта и прослеживаемости продукции животного происхождения, зерна и агрохимикатов.
В скором времени системы дадут возможность полностью охватить все этапы сельскохозяйственного производства, связав все операции в одну цепочку. Продолжается учёт и регистрация животных в системе «Хорриот», вводится система прослеживаемости семян, активно идёт интеграция и доработка действующих информационных систем.
В ходе слушаний состоялось обсуждение вопросов, которые волнуют омских аграриев и жителей региона. Весомая доля вопросов была связана с экспортом сельхозпродукции, участием в государственном мониторинге зерна, работой с пестицидами и агрохимикатами и проведением лабораторных анализов выпускаемой продукции.
Подобные открытые диалоги Управление Россельхознадзора проводит ежеквартально. Все материалы размещаются на сайте ведомства в разделе «Публичные мероприятия».