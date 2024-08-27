Урок вокала стоил красноярке 47 тысяч рублей и судебных разбирательств

Жительница Красноярска так мечтала петь, что взяла кредит в 47 тысяч рублей, чтобы пройти курс вокалиста.
Всего за полгода женщина должна была овладеть навыками эстрадного пения, однако обстоятельства в жизни будущей певицы изменились. Она решила отказаться от курса и попросила вокальную школу, с которой у неё было соглашение, расторгнуть договор. Но получила отказ на свою просьбу.
После долгих переговоров соглашение о возврате денежных средств всё же было подписано, но сроки истекли, а деньги школа так и не вернула. За защитой своих прав девушка обратилась в Управление Роспотребнадзора.
В ведомстве напоминают, что потребитель имеет полное право в любое время отказаться от исполнения договора об оказании услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов. Теперь свои права женщина будет отстаивать уже в суде.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует всегда внимательно изучать условия договоров и не спешить с их подписанием.