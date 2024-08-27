Урок вокала стоил красноярке 47 тысяч рублей и судебных разбирательств

Всего за полгода женщина должна была овладеть навыками эстрадного пения, однако обстоятельства в жизни будущей певицы изменились. Она решила отказаться от курса и попросила вокальную школу, с которой у неё было соглашение, расторгнуть договор. Но получила отказ на свою просьбу.