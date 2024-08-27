Рост цен на топливо бьет рекорды во Владивостоке: обзор стоимости на основных АЗС

«Две недели назад АЗС во Владивостоке в третий раз переписали ценники, и казалось, что теперь следующее повышение будет уже после Восточного экономического форума. Но накануне произошло уже четвертое повышение за летний сезон», — пишет VL.RU.

На одной из крупнейших сетей АЗС Владивостока — «ННК-Приморнефтепродукт» — все виды бензина подорожали более чем на 2 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 3,92% и теперь цена за литр составляет 62,79 рубля, АИ-95 — на 3,94%, АИ-98 — на 4%, а дизельное топливо (ДТ) — на 2,77%, достигнув отметки в 70,29 рубля.

Сеть АЗС «Октант», в отличие от своих конкурентов, демонстрирует гораздо более резкий разброс цен. Бензин АИ-92 здесь подорожал на 2,82%, тогда как АИ-95 прибавил 8,75%, а АИ-100 — рекордные 15,7%. В то же время дизельное топливо на этой сети подешевело на 2,1%.

«Бензо» повысило цены на АИ-92 на 4,07%, АИ-95 — на 0,87%, АИ-98 — на 3,23%, а цена на дизельное топливо снизилась на 1,31%.

На АЗС «Восток-Ойл» наблюдался значительный рост цен на бензин АИ-98, который подорожал на 4,31%, достигнув цены 72,5 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 4,62%, АИ-95 — на 2,67%, а дизельное топливо — на 3,73%.

Сеть «RS-Нефть» продемонстрировала более скромные изменения. Здесь бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,39% и 1,36% соответственно. Дизельное топливо — всего на 1,54%.

Единственная сеть, которая не изменила цены за лето, — Östwald. Это стало заметным исключением на фоне общего тренда повышения цен на топливо. Причины такого «ценового спокойствия» могут быть связаны с менее популярным статусом этой сети среди автомобилистов и менее благоприятными отзывами о качестве топлива.

Из всего вышеписанного можно сделать такие выводы: «Октант» продемонстрировал самый высокий рост цен на премиальные виды бензина (АИ-95 и АИ-100), что может быть связано с изменением стратегии компании, ориентированной на увеличение прибыли в высоком ценовом сегменте. В то же время снижение цены на дизельное топливо на 2,1% может указывать на попытку удержать рыночную долю в сегменте ДТ.