Рост цен на топливо бьет рекорды во Владивостоке: обзор стоимости на основных АЗС

«Две недели назад АЗС во Владивостоке в третий раз переписали ценники, и казалось, что теперь следующее повышение будет уже после Восточного экономического форума. Но накануне произошло уже четвертое повышение за летний сезон», — пишет VL.RU.
На одной из крупнейших сетей АЗС Владивостока — «ННК-Приморнефтепродукт» — все виды бензина подорожали более чем на 2 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 3,92% и теперь цена за литр составляет 62,79 рубля, АИ-95 — на 3,94%, АИ-98 — на 4%, а дизельное топливо (ДТ) — на 2,77%, достигнув отметки в 70,29 рубля.
«Роснефть» подняла стоимость АИ-92 и АИ-95 на 3,93% и 3,94% соответственно, АИ-100 — на 3,51%, а дизельного топлива — на 2,84%.
Сеть АЗС «Октант», в отличие от своих конкурентов, демонстрирует гораздо более резкий разброс цен. Бензин АИ-92 здесь подорожал на 2,82%, тогда как АИ-95 прибавил 8,75%, а АИ-100 — рекордные 15,7%. В то же время дизельное топливо на этой сети подешевело на 2,1%.
«Бензо» повысило цены на АИ-92 на 4,07%, АИ-95 — на 0,87%, АИ-98 — на 3,23%, а цена на дизельное топливо снизилась на 1,31%.
На АЗС «Восток-Ойл» наблюдался значительный рост цен на бензин АИ-98, который подорожал на 4,31%, достигнув цены 72,5 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 4,62%, АИ-95 — на 2,67%, а дизельное топливо — на 3,73%.
Сеть «RS-Нефть» продемонстрировала более скромные изменения. Здесь бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,39% и 1,36% соответственно. Дизельное топливо — всего на 1,54%.
Единственная сеть, которая не изменила цены за лето, — Östwald. Это стало заметным исключением на фоне общего тренда повышения цен на топливо. Причины такого «ценового спокойствия» могут быть связаны с менее популярным статусом этой сети среди автомобилистов и менее благоприятными отзывами о качестве топлива.
«Бензо» и «Восток-Ойл» показали значительный рост цен на АИ-92, что может говорить о высокой конкуренции за сегмент потребителей, использующих этот популярный вид топлива.
«RS-Нефть» и Östwald отличились наименьшими изменениями, что может быть связано с их стратегией удержания потребителей через стабильность цен или же слабым интересом потребителей к их продуктам.
Согласно предположениям экспертов, на рост цен на бензин во Владивостоке влияли как глобальные, так и локальные факторы.
Мировые цены на нефть: в летний период цены на нефть на мировых рынках часто демонстрируют волатильность, что может быть связано с изменениями в спросе и предложении, а также с геополитическими факторами. Летом 2024 года рост цен на нефть мог быть вызван ограничением добычи рядом стран и увеличением спроса на топливо в туристический сезон.
Инфляционные процессы: общий уровень инфляции в России также влияет на стоимость бензина. Рост издержек на производство и транспортировку топлива приводит к неизбежному увеличению конечных цен для потребителей.
Налоговая нагрузка: изменение акцизов на топливо или налоговых ставок также может оказывать влияние на стоимость бензина. Летом 2024 года в России происходили изменения налоговой политики, что могло повлиять на увеличение цен на топливо.
Сезонные факторы: летний сезон традиционно сопровождается увеличением спроса на топливо, особенно в регионах с активным туристическим потоком. Владивосток как крупный порт и туристический центр не стал исключением.