Работы по восстановлению линий связи начали в Казачинско-Ленском районе

Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил Казачинско-Ленский район. Местные жители рассказали, что с июня 2024 года у них начались проблемы со стационарным телефоном, часто обрывается связь. Они обращались с этой проблемой в администрацию муниципального образования, но ситуация не улучшалась. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.