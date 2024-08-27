Работы по восстановлению линий связи начали в Казачинско-Ленском районе

Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил Казачинско-Ленский район. Местные жители рассказали, что с июня 2024 года у них начались проблемы со стационарным телефоном, часто обрывается связь. Они обращались с этой проблемой в администрацию муниципального образования, но ситуация не улучшалась. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Губернатор поручил профильному министерству усилить работу по устранению неполадок и обеспечить нормальную связь жителям региона. В министерстве цифрового развития и связи Иркутской области прокомментировали, что сейчас ведутся масштабные восстановительные работы. На участке устанавливают новые конструкции, а также реконструируют старые. Рабочие протягивают волоконно-оптические линии связи.
— Иркутская область — обширная и сложная территория с суровыми климатическими условиями. Операторами связи в постоянном режиме проводятся инженерные и высотные работы по восстановлению, ремонту и прокладке линий связи. Важно своевременно реагировать на обращения жителей, быстро устранять недостатки и нарушения в работе телефонных линий, — рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.
Между населенными пунктами Магистральный и Казачинское организовали канал передачи данных голосового трафика с использованием радиорелейного оборудования. Качество связи напрямую зависит от погодных условий.
Сейчас «Ростелеком» уже закупил необходимое современное оборудование, которое поможет решит проблему плохой связи. Сейчас его настраивают, закончить ремонт планируют к концу сентября этого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев подвел итоги рабочей поездки в Казачинско-Ленский район.