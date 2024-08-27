Цукерберг признался в цензурировании Facebook под давлением властей США

Он также заявил, что в преддверии выборов 2020 года Facebook не должен был, ожидая проверки фактов, «понижать рейтинг» статьи New York Post об обвинениях в коррупции, связанных с семьей президента Байдена. Речь о ноутбуке его сына Хантера Байдена, в котором обнаружили много компрометирующей информации, связанной с наркотиками, проституцией и незаконным хранением оружия. Четыре года назад ФБР предупреждала о потенциальной российской кампании по дезинформации против семьи Байденов. Однако история Хантера Байдена, по словам Цукерберга, не оказалась российской дезинформацией.