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«Енисей-СТМ» стал полуфиналистом чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата страны регбисты красноярского «Енисея-СТМ» на домашнем поле обыграли «ВВА-Подмосковье» из Монино со счетом 45:13.

Источник: Минспорта Красноярского края

В составе нашей команды три попытки занес Тимур Маслов, а еще по две — Рашид Магомедсаидов и Франсуа Эстерхейзен. Четыре реализации оформил Рамиль Гайсин и одну — Тимур Маслов. Напомним, в первом матче противостояния «Енисей-СТМ» в гостях обыграл «военлётов» со счетом 51:10.

В полуфинале чемпионата «тяжелая машина» встретится с пензенским «Локомотивом» (13 сентября — на выезде, 20 сентября — дома). А другой красноярский коллектив — «Красный Яр» — в своем полуфинале сыграет с казанской командой «Стрела-Ак Барс» (13 сентября — дома, 20 сентября — в гостях).

Добавим, что «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграют в финале Кубка страны на московской «ВТБ Арене» 7 сентября.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

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