«Енисей-СТМ» стал полуфиналистом чемпионата России

В составе нашей команды три попытки занес Тимур Маслов, а еще по две — Рашид Магомедсаидов и Франсуа Эстерхейзен. Четыре реализации оформил Рамиль Гайсин и одну — Тимур Маслов. Напомним, в первом матче противостояния «Енисей-СТМ» в гостях обыграл «военлётов» со счетом 51:10.