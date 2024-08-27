«Енисей-СТМ» стал полуфиналистом чемпионата России

В составе нашей команды три попытки занес Тимур Маслов, а еще по две — Рашид Магомедсаидов и Франсуа Эстерхейзен. Четыре реализации оформил Рамиль Гайсин и одну — Тимур Маслов. Напомним, в первом матче противостояния «Енисей-СТМ» в гостях обыграл «военлётов» со счетом 51:10.
В полуфинале чемпионата «тяжелая машина» встретится с пензенским «Локомотивом» (13 сентября — на выезде, 20 сентября — дома). А другой красноярский коллектив — «Красный Яр» — в своем полуфинале сыграет с казанской командой «Стрела-Ак Барс» (13 сентября — дома, 20 сентября — в гостях).
Добавим, что «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграют в финале Кубка страны на московской «ВТБ Арене» 7 сентября.
Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.