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Поздравление Игоря Кобзева с Днем российского кино

Уважаемые жители Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Днем российского кино!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В этот день мы чествуем всех, кто вдохновлен магией кинематографа, посвятил свою жизнь киноискусству, трудится над созданием фильмов и программ.

Вы создаете произведения, которые воспитывают чувство гордости за родную землю, формируют культурные и нравственные ориентиры. Ваши работы помогают сохранить историю и уникальные традиции Иркутской области.

Развитие регионального кинематографа было бы невозможным без вклада людей, для которых кино стало делом всей жизни. Успехи и награды на различных фестивалях являются наглядным свидетельством высочайшего профессионализма кинематографистов Прибайкалья. Вы меняете пространство вокруг себя, вдохновляете, показываете мир с новых ракурсов.

Уважаемые деятели киноискусства, примите благодарность за весомый вклад в развитие киноиндустрии страны. От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и заинтересованных зрителей!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.