Поздравление Игоря Кобзева с Днем российского кино

Развитие регионального кинематографа было бы невозможным без вклада людей, для которых кино стало делом всей жизни. Успехи и награды на различных фестивалях являются наглядным свидетельством высочайшего профессионализма кинематографистов Прибайкалья. Вы меняете пространство вокруг себя, вдохновляете, показываете мир с новых ракурсов.