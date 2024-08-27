Поздравление Игоря Кобзева с Днем российского кино

В этот день мы чествуем всех, кто вдохновлен магией кинематографа, посвятил свою жизнь киноискусству, трудится над созданием фильмов и программ.
Вы создаете произведения, которые воспитывают чувство гордости за родную землю, формируют культурные и нравственные ориентиры. Ваши работы помогают сохранить историю и уникальные традиции Иркутской области.
Развитие регионального кинематографа было бы невозможным без вклада людей, для которых кино стало делом всей жизни. Успехи и награды на различных фестивалях являются наглядным свидетельством высочайшего профессионализма кинематографистов Прибайкалья. Вы меняете пространство вокруг себя, вдохновляете, показываете мир с новых ракурсов.
Уважаемые деятели киноискусства, примите благодарность за весомый вклад в развитие киноиндустрии страны. От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и заинтересованных зрителей!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.