1 сентября в Иркутске стартуют Дни русской духовности и культуры «Сияние России»

В этом году мероприятие организуют в 30-й раз. В юбилейной программе — концерты, мастер-классы, круглые столы, книжная ярмарка, творческие встречи с писателями и поэтами, с преподавателями, студентами образовательных учреждений, читателями.
Откроет мероприятия крестный ход и принесение Казанской иконы Божией Матери — Всероссийский молебен о Победе, который проходит по всей стране с 6 мая по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным искусствоведов, священный образ был написан примерно в 1580 году. Во время Смутного времени перед ней молились Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.
Организатором молебна о Победе выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства субъектов Российской Федерации и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.
В Иркутске движение колонны начнется в 8:30 от Богоявленского Собора до площади графа Сперанского, где состоится общегородская Божественная литургия и молебен о Победе.
1 сентября в 13:00 у памятника Александру III запланирована работа интерактивных и игровых площадок. В 15:00 состоится праздничный концерт. Участие в нем примут творческие народные коллективы, представители общественности. Также здесь развернут книжную ярмарку и проведут автограф-сессию с писателями, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутян предупреждают, в связи с организацией данных мероприятий движение автомобильного автотранспорта, в том числе пассажирского, в центре города будет ограничено. Более подробная информация станет доступна на официальном сайте администрации Иркутска не позднее 29 августа.
Напомним, впервые Дни русской духовности и культуры организовали в 1994 году по инициативе писателя Валентина Распутина, поэта Марка Сергеева, губернатора Иркутской области Бориса Говорина и епископа Иркутского и Ангарского Вадима.