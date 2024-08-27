1 сентября в Иркутске стартуют Дни русской духовности и культуры «Сияние России»

Откроет мероприятия крестный ход и принесение Казанской иконы Божией Матери — Всероссийский молебен о Победе, который проходит по всей стране с 6 мая по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным искусствоведов, священный образ был написан примерно в 1580 году. Во время Смутного времени перед ней молились Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.