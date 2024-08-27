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«Что это за птица такая?»: серую цаплю спасли в Улан-Удэ

Специалисты спасли серую цаплю в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда

— Что это за птица такая? — удивлялись жители Улан-Удэ.

20 августа в Бурятии в районе Стеклозавода заметили необычную птицу. О находке очевидцы сообщили в Бурприроднадзор, специалисты поймали животное и выпустили в естественную среду обитания, ближе к Кабанскому району. Оказалось, что это была серая цапля.

К счастью, животное оказалось абсолютно здорово и готово к самостоятельной жизни в дикой природе.

— Напомним о том, что не всегда помощь человека нужна. Если вы увидели в лесу, на дороге около леса дикое животное или птицу, то не надо его забирать с собой. Желание помочь зачастую неоправданно. Ведь законы природы и чувство самосохранения никто не отменял. Да и взрослое животное где-то рядом ждет, когда человек удалится на безопасное расстояние, — пояснили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Также известно, что если животное попалось на глаза, то его лучше не трогать, а быстро покинуть место, не создавая лишнего шума. Их нельзя фотографировать и тем более брать на руки, так как потом родители могут отказаться от своего потомства. Если присвоить дикое животное себе, то это влечет за собой неприятные последствия. Могут составить административный протокол, а если зверь занесен в красную книгу, то это может привести к уголовной ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутск поставили более восьми тысяч роз.