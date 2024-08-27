«Что это за птица такая?»: серую цаплю спасли в Улан-Удэ

Также известно, что если животное попалось на глаза, то его лучше не трогать, а быстро покинуть место, не создавая лишнего шума. Их нельзя фотографировать и тем более брать на руки, так как потом родители могут отказаться от своего потомства. Если присвоить дикое животное себе, то это влечет за собой неприятные последствия. Могут составить административный протокол, а если зверь занесен в красную книгу, то это может привести к уголовной ответственности.