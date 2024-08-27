В Перми в микрорайоне Ива перенесут остановку автобусов

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми мужчина хотел схватить 16-летнюю девушку за грудь на остановке автобусов. Информация об этом появилась в телеграм-канале 19 августа. По словам очевидцев, инцидент произошёл на остановке «ПЗСП». Девушка просила мужчину отойти от неё. Но тот стал протягивать к ней руки. От незнакомца удалось отбиться.