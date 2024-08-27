В Перми в микрорайоне Ива перенесут остановку автобусов

Остановка автобусов будет временно перенесена в микрорайоне Ива в Перми, сообщили в мэрии города.
Причина изменений — дорожные работы.
«С 27 по 29 августа из маршрутов № 33, 55, 61, 69 и 81 временно исключается остановка “Грибоедовский”, — рассказали в администрации Перми. — Пассажиры маршрутов № 33, 69 и 81 могут воспользоваться вместо неё остановочным пунктом “Микрорайон Ива-1”. А для тех, кто пользуется автобусом № 55, организуют временное место посадки и высадки напротив дома № 89 на улице Грибоедова».
Временную остановку обустроят и для пассажиров автобуса № 61. Она появится у дома № 49 на улице Уинской.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми мужчина хотел схватить 16-летнюю девушку за грудь на остановке автобусов. Информация об этом появилась в телеграм-канале 19 августа. По словам очевидцев, инцидент произошёл на остановке «ПЗСП». Девушка просила мужчину отойти от неё. Но тот стал протягивать к ней руки. От незнакомца удалось отбиться.