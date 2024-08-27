В Севастополе 27 августа ожидается отключение света по ряду адресов

С 08:30 до 17:30 возможны отключения на улицах Ручьевая и Воронежская.
С 09:00 до 13:00 электричества не будет по улице Очаковцев, 25.
С 09:00 до 17:00 не будет электричества в селе Родное в некоторых номерах на улицах Центральная, Водопадная, Сумская, а также на территории КСП «Память Ленина».
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения на улицах: 2-й Обороны, Предместная, проезд 1-й Альпийский, Альпийская, пер. 2-й Альпийский, проезд 2-й Альпийский, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное шоссе, пер. 2-й Радарный, пер. 1-й Радарный, пер. 3-й Радарный; СНТ «Ветеран Эскадры», Лабораторное шоссе, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Маршала Кошевого, Колядина, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, ЖСТИЗ «Строитель-08», Бориса Шейнина, ЖСТИЗ «Благополучный», Виктора Калганова, Шевалева, пер. Кофейный, пер. Беговой, СНТ «Дружба», СНТ «Сапун-Гора», Щитовая, Парковая, Коралловая, Муссонная, Ректорская, Университетская, СНТ «Энтузиаст», проезд Леси Украинки; Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Гайдара, Октябрьская.
С 27 августа по 4 сентября с 08:30 до 17:30 возможны отключения в селе Терновка на улицах: Королева, Садовая, Горная.
С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале «Севастопольэнерго».
В Севастополе 26 августа произошел масштабный сбой в энергосистеме, часть города была обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы. Подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме около 17:00.