Работы по ямочному ремонту продолжаются в Хабаровске

«По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина для ямочного ремонта привлекли дополнительные силы и финансирование. Региональное правительство выделило 100 миллионов рублей, а из муниципального бюджета добавлено 60 миллионов рублей. До наступления холодов планируется провести ямочный ремонт на площади около 130 тысяч квадратных метров, при этом в приоритете будут участки, по которым движется общественный транспорт и которые ведут к социальным учреждениям», — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.