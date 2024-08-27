Работы по ямочному ремонту продолжаются в Хабаровске

До наступления холодов дорожные службы планируют отремонтировать около 130 тысяч квадратных метров дорог с помощью ямочного ремонта. Сегодня одна из бригад занимается ремонтом проезда у ЖК «Восточный». Специалисты сначала делают специальные вырезки на полотне, чтобы затем заасфальтировать их. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина для ямочного ремонта привлекли дополнительные силы и финансирование. Региональное правительство выделило 100 миллионов рублей, а из муниципального бюджета добавлено 60 миллионов рублей. До наступления холодов планируется провести ямочный ремонт на площади около 130 тысяч квадратных метров, при этом в приоритете будут участки, по которым движется общественный транспорт и которые ведут к социальным учреждениям», — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Сейчас ямочный ремонт проводится на улицах Санаторной, Уборевича, Антенной, в проезде у ЖК «Восточный» на улице Карла Маркса, проспекте 60-летия Октября и в поселке имени Горького.