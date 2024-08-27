Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Черниченко развивает настольные игры в Марьяновском районе

Жительница района запустила бизнес по аренде игр.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Марьяновского района Ксения Черниченко запустила бизнес по аренде настольных игр. Она использовала средства социального контракта на сумму 350 тысяч рублей для покупки 16 игр и необходимого оборудования.

Ксения решила создать пространство для общения, где люди могут играть и находить общий язык. Теперь она организует игровые зоны на корпоративных мероприятиях в парке на Королева и в пространстве Iva.

«Мы слишком много времени проводим в телефонах. Настольные игры могут помочь объединить людей, познакомить их друг с другом, найти общие интересы. Я захотела создать welcome-зону — декорированное пространство, где с помощью головоломок люди могли бы с пользой проводить время», — рассказала Ксения Черниченко.

Игры популярны среди офисных сотрудников. На крупных событиях участвуют от 40 до 70 человек. В будущем Ксения планирует расширить ассортимент игр и создать новые игровые зоны.