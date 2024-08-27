Ксения Черниченко развивает настольные игры в Марьяновском районе

«Мы слишком много времени проводим в телефонах. Настольные игры могут помочь объединить людей, познакомить их друг с другом, найти общие интересы. Я захотела создать welcome-зону — декорированное пространство, где с помощью головоломок люди могли бы с пользой проводить время», — рассказала Ксения Черниченко.