Боец СВО из Тулуна погиб при выполнении боевого задания

В администрации города Тулуна рассказали, что боец СВО Алексей Понамарев погиб при выполнении боевого задания. Он отличился проявленной стойкостью, мужеством и героизмом.
Родился в 1983 году, закончил школу № 1, а после ПУ-4, Тулунский аграрный техникум и Байкальский государственный университет. Срочником служил в войсках специального назначения, дважды сражался в чеченской военной операции. Там его наградили знаком отличия.
— После возвращения из армии жил в Тулуне, работал в лесной промышленности, затем руководил муниципальным предприятием. В 2021 году Алексей Александрович переехал жить в Новосибирск, откуда в октябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе администрации.
Мужчину за проявленную и отвагу наградили двумя медалями. Погиб он при штурме населенного пункта. Прощание с Алексеем пройдет в Новосибирске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершено благоустройство 14 дворов.