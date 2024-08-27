Боец СВО из Тулуна погиб при выполнении боевого задания

— После возвращения из армии жил в Тулуне, работал в лесной промышленности, затем руководил муниципальным предприятием. В 2021 году Алексей Александрович переехал жить в Новосибирск, откуда в октябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе администрации.