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«Катерного» бизнесмена взяли силовики в Приморье

Возбуждено уголовное дело.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке у предпринимателя изъяли катер за незаконную перевозку пассажиров. Мужчина, не имея лицензии и разрешений, перевозил на катере пассажиров в акватории Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что предприниматель совершенно не заботился о безопасности пассажиров: не обеспечивал их спасательными жилетами и старался вместить все больше людей на борт, не рассчитывая вместимость судна.

Прокуратура изъяла катер и начала проверку в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». В рамках проведения процессуальных действий судно изъято и передано на ответственное хранение.