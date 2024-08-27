«Катерного» бизнесмена взяли силовики в Приморье

Во Владивостоке у предпринимателя изъяли катер за незаконную перевозку пассажиров. Мужчина, не имея лицензии и разрешений, перевозил на катере пассажиров в акватории Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что предприниматель совершенно не заботился о безопасности пассажиров: не обеспечивал их спасательными жилетами и старался вместить все больше людей на борт, не рассчитывая вместимость судна.
Прокуратура изъяла катер и начала проверку в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». В рамках проведения процессуальных действий судно изъято и передано на ответственное хранение.