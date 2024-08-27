Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальную операцию по пересадке печени провели в Хабаровске

Главный врач краевой больницы Андрей Субботин рассказал о задачах здравоохранения в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Краевой клинической больнице имени Сергеева в Хабаровске успешно провели первую операцию по пересадке печени. Главный врач Андрей Субботин в интервью рассказал о будущем развитии клиники и необходимости модернизации здравоохранения в Хабаровском крае. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Успешная трансплантация стала результатом многолетней подготовки коллектива, обучения специалистов и модернизации медицинской базы. Больница развивается и продолжает внедрять передовые технологии в лечении пациентов.

«Важнейшие задачи по улучшению здравоохранения в регионе выполняются благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях», — сказал главный врач.

Андрей Субботин, коренной дальневосточник с более чем 20-летним опытом в хирургии, рассказал о сложностях своей работы и усилиях, направленных на улучшение системы здравоохранения в крае.

«Среди текущих проблем здравоохранения в Хабаровском крае остается необходимость в улучшении первичной медицинской помощи и повышении качества работы с кадрами. Больница продолжает работать над решением этих вопросов и внедрением передовых медицинских технологий», — сказал Андрей Субботин.

здоровье