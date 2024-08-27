В Перми появились два новых мурала

На здании теплового пункта в микрорайоне Балатово изображен Медведь Ош — это хозяин леса и покровитель коми-пермяков, важное божество. Автором рисунка является Алексей BESTO. Мурал выполнен в авторском стиле и занимает всю поверхность здания.