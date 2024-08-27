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В Перми появились два новых мурала

Изображения созданы в рамках фестиваля «Граффити-Пермь 2024».

Источник: Администрация Перми

В Перми появились два новых мурала. Это огромные настенные рисунки. Они созданы в рамках фестиваля «Граффити-Пермь 2024», рассказали в городской администрации.

На здании теплового пункта в микрорайоне Балатово изображен Медведь Ош — это хозяин леса и покровитель коми-пермяков, важное божество. Автором рисунка является Алексей BESTO. Мурал выполнен в авторском стиле и занимает всю поверхность здания.

На фасаде дома № 6 по улице Ольховской разместилась работа пермской художницы-мозаичиста Надежды Пановой «Обвинская роспись». Изображение представляет традиционный для региона орнамент, который был характерен для народных росписей Прикамья XIX — начала XX века.

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