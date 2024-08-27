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В Омске водители автобусов похитили топливо на более 170 тысяч рублей

Дело отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура предъявила обвинения сотрудникам АО «Омскоблавтотранс». Их обвиняют в растрате дизельного топлива. Четыре водителя из Омска использовали свои должностные полномочия для личной выгоды.

По информации прокуратуры, в январе этого года водители начали отключать двигатели в морозы во время остановок, что позволило им использовать 2,5 тонны дизельного топлива в личных целях. Позже они продали похищенное топливо жителю Тары, заработав на этом сумму более 170 тысяч рублей.

Мужчины полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Тарском городском суде.