В Омске водители автобусов похитили топливо на более 170 тысяч рублей

По информации прокуратуры, в январе этого года водители начали отключать двигатели в морозы во время остановок, что позволило им использовать 2,5 тонны дизельного топлива в личных целях. Позже они продали похищенное топливо жителю Тары, заработав на этом сумму более 170 тысяч рублей.