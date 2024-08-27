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Участники СВО и многодетные семьи получат землю для жилищного строительства

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в собственность муниципальному образованию города Перми земельный участок площадью 22,8 га.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Переданная земля будет предоставлена участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Также землю смогут получить многодетные семьи для индивидуального жилищного строительства.

недвижимость