Участники СВО и многодетные семьи получат землю для жилищного строительства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Переданная земля будет предоставлена участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Также землю смогут получить многодетные семьи для индивидуального жилищного строительства.
Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в собственность муниципальному образованию города Перми земельный участок площадью 22,8 га.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Переданная земля будет предоставлена участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Также землю смогут получить многодетные семьи для индивидуального жилищного строительства.