В Хабаровске мигрантов массово проверяют полицейские

Цель этих мероприятий — предотвратить нелегальную миграцию, обеспечить порядок и гарантировать соблюдение законодательства России иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба УВМД России по Хабаровскому краю.
В ходе рейдов были проверены свыше 50 приезжих, и у 27 из них выявлены серьезные нарушения. Полицейские составили административные протоколы на мигрантов за незаконную трудовую деятельность и отсутствие необходимых документов.
Судебные органы Хабаровска уже вынесли решения: нелегалы должны уплатить штрафы на сумму 52 тысячи рублей. Троим иностранцам придется столкнуться с процедурой административного выдворения из страны.
Теперь правоохранительные органы ведут расследование по выявлению юридических лиц, которые пренебрегли проверкой легальности трудовой деятельности иностранных работников, с намерением привлечь их к ответственности.