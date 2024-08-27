Часть Керчи на день останется без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».