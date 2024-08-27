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Часть Керчи на день останется без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Керчи в связи с проведением работ на сетях временно приостановят подачу газа в многоквартирных домах и в частном секторе. Ограничение затронет жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 28 августа, с 8:00 до 17:00, в связи с производством работ», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.

Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.

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