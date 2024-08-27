Часть Керчи на день останется без газа

«Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 28 августа, с 8:00 до 17:00, в связи с производством работ», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
Согласно списку, отключению подлежат жители частного сектора: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, пер. Солнечный, ул. Фабричная, пер. Фабричный, пер. Технический, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко, ул. Павла Бутова.
Кроме того, ограничения коснутся ряда многоквартирных домов: ул. Кавказская, ул. Маяка, ул. Петра Дейкало, ул. Льва Толстого, Орджоникидзе, ул. Цибизова, ул. Рудказарма, ул. Клинковского, ул. Архитектурная, ул. Черноморская и ул. Бульвар Пионеров. Также временно отключат газ на переулках Рабочий и Ремесленный.