Сергей Кравчук: «Сюда смогут приезжать дети со всей страны»

Летнему отдыху и занятости подрастающего поколения в Хабаровске традиционно уделяют большое внимание. Детские оздоровительные и пришкольные лагеря, трудовые отряды старшеклассников, мероприятия и события в молодежно-подростковых и военно-патриотических клубах — вот далеко не полный перечень того, чем могут занять себя ребята в период летних каникул. Материальную базу лагерей постоянно совершенствуют и обновляют, не жалея на это муниципальных денег.
На прошлой неделе после масштабной реконструкции в пригороде Хабаровска торжественно открыли муниципальный загородный лагерь «Олимп». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поскольку территория лагеря находится недалеко от Хехцирского горного хребта, дети будут отдыхать в идеальных экологических условиях и в окружении уникальной дальневосточной природы.
Участников торжественной церемонии открытия «Олимпа» поприветствовал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в этом проекте: строителям, проектировщикам и всем неравнодушным жителям Хабаровска. Ваша поддержка и труд сделали это событие возможным. Мы гордимся тем, что смогли восстановить этот замечательный лагерь. Теперь он стал еще лучше и современнее, чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям наших детей. В каждой комнате, где будут проживать дети, есть душевые и туалетные комнаты. Также для подростков установили стиральные машины и обустроили сушильные комнаты. Кроме того, отдельно оборудовали комнаты для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них сделали отдельные входы с элементами доступной среды. Я уверен, что совместно с правительством Хабаровского края мы продолжим работу по улучшению условий в этом лагере. Построим еще четыре корпуса, чтобы наш “Олимп” смог принять больше детей. Сюда смогут приезжать дети со всей страны, набираться сил и положительных эмоций», — сказал на церемонии мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
На церемонии с ярким представлением выступили дети из спортивных секций краевой столицы.