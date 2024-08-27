Сергей Кравчук: «Сюда смогут приезжать дети со всей страны»

«Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в этом проекте: строителям, проектировщикам и всем неравнодушным жителям Хабаровска. Ваша поддержка и труд сделали это событие возможным. Мы гордимся тем, что смогли восстановить этот замечательный лагерь. Теперь он стал еще лучше и современнее, чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям наших детей. В каждой комнате, где будут проживать дети, есть душевые и туалетные комнаты. Также для подростков установили стиральные машины и обустроили сушильные комнаты. Кроме того, отдельно оборудовали комнаты для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них сделали отдельные входы с элементами доступной среды. Я уверен, что совместно с правительством Хабаровского края мы продолжим работу по улучшению условий в этом лагере. Построим еще четыре корпуса, чтобы наш “Олимп” смог принять больше детей. Сюда смогут приезжать дети со всей страны, набираться сил и положительных эмоций», — сказал на церемонии мэр Хабаровска Сергей Кравчук.