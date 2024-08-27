Запрет на продажу алкоголя введут второго сентября в Иркутской области

В Иркутской области 2 сентября с 8:00 до 23:00 будет запрещено продавать алкоголь. Связано это с предстоящим днем знаний. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В связи с тем, что 1 сентября по календарю выпадает на воскресенье, запрет было решено перенести на понедельник. Ограничения не коснутся заведений, которые оказывают услуги общественного питания.
— Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей, — напомнили в пресс-службе правительства.
Весь день специалисты потребительского рынка будут следить за исполнением запрета. О замеченных нарушениях можно будет сообщить по номеру горячей линии.
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