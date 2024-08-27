Мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика на ремонт Октябрьского моста

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 27 августа начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев рассказал, что ремонтные работы ведутся на всех плановых объектах без существенных отставаний от графика.
«Принимаем меры по выправлению ситуации по Октябрьскому мосту в связи с расторжением контракта с предыдущим подрядчиком. На текущей неделе должны решить вопрос с новым подрядчиком», — сказал Иосиф Кодалаев.
Он отметил, что критических отставаний по ремонту Октябрьского моста нет.
Напомним, МКУ «Гормост» 26 августа разорвало контракт с подрядчиком ООО «СпецТрансСтрой», который занимался ремонтом моста. Причиной стало то, что работы не выполнялись в срок. Ремонт планировали закончить к концу 2024 года. Сдвинется ли срок сдачи объекта, пока неизвестно.