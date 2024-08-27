Мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика на ремонт Октябрьского моста

Напомним, МКУ «Гормост» 26 августа разорвало контракт с подрядчиком ООО «СпецТрансСтрой», который занимался ремонтом моста. Причиной стало то, что работы не выполнялись в срок. Ремонт планировали закончить к концу 2024 года. Сдвинется ли срок сдачи объекта, пока неизвестно.